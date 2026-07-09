На подлете к Москве сбили еще один беспилотник

На московском направлении силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Материал дополняется.
На московском направлении силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
На московском направлении силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр.
Материал дополняется.