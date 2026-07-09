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Взрывы прогремели вблизи иранского города Бушер

Звуки взрывов слышны в окрестностях городов Конарак, Чогадек и Бушер, сообщает иранское агентство Mehr. Неподалеку от последнего находится АЭС, на которой работают сотрудники Росатома.

Звуки взрывов слышны в окрестностях городов Конарак, Чогадек и Бушер, сообщает иранское агентство Mehr. Неподалеку от последнего находится АЭС, на которой работают сотрудники Росатома.

Сообщения о взрывах поступили после 21:00 мск. Информации о том, что именно взорвалось, есть ли пострадавшие или разрушения, пока нет. В то же время распространялись сообщения о взрывах на острове Харк (ключевой нефтяной хаб Ирана), однако Mehr называет их ложными.

На протяжении уже почти двух суток США и Иран обмениваются ударами. Вашингтон значительно усилил интенсивность атак, говорили источники Axios. Несколько часов назад иранские СМИ уже сообщали об американских ударах по АЭС «Бушер» и военной базе Чогадек. Американская сторона это не комментировала.

Режим прекращения огня, объявленный в начале апреля, фактически нарушен, считает президент США Дональд Трамп. По его словам, разрешить конфликт было бы проще без переговоров. Источник ТАСС утверждал, что Иран приостанавливает переговоры, но официального заявления об этом пока не было ни с одной стороны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Меморандум временно недоступен».

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