Взрывы прогремели вблизи иранского города Бушер

Сообщения о взрывах поступили после 21:00 мск. Информации о том, что именно взорвалось, есть ли пострадавшие или разрушения, пока нет. В то же время распространялись сообщения о взрывах на острове Харк (ключевой нефтяной хаб Ирана), однако Mehr называет их ложными.