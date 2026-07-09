Axios узнал, от чего зависит решение США снова ударить по Ирану

Эскалация последовала после того, как президент США Дональд Трамп объявил о завершении 60-дневного перемирия, обвинив Иран в его срыве из-за атак на коммерческие суда. После этого США нанесли новые удары в районе Ормузского пролива, включая объекты внутри Ирана. Тегеран ответил атаками по американским базам в Кувейте и Бахрейне.