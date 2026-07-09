Axios узнал, от чего зависит решение США снова ударить по Ирану

Обмен ударами между США и Ираном на Ближнем Востоке может как быстро завершиться, так и затянуться на недели — его продолжительность будет зависеть от дальнейших действий Тегерана, сообщили источники Axios в американской администрации.
Решение США, в частности, зависит от того, продолжит ли Иран атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.
По данным издания, Белый дом готовится к возможной длительной эскалации вокруг одного из ключевых энергетических маршрутов мира. Один из американских чиновников заявил, что новая фаза противостояния может продлиться от нескольких дней до месяца.
Эскалация последовала после того, как президент США Дональд Трамп объявил о завершении 60-дневного перемирия, обвинив Иран в его срыве из-за атак на коммерческие суда. После этого США нанесли новые удары в районе Ормузского пролива, включая объекты внутри Ирана. Тегеран ответил атаками по американским базам в Кувейте и Бахрейне.
Позднее Трамп заявил о готовности к снижению напряженности, сообщив о контактах с иранской стороной, однако Тегеран не подтвердил прямых переговоров. Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что пролив будет открыт только на условиях Тегерана.
Для США ключевой целью остается восстановление свободы судоходства через Ормузский пролив, важнейший маршрут для мировых поставок нефти. Вашингтон предупреждает, что любые попытки закрыть его будут встречены ответом американских военных.
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