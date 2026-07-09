Мадьяр и Науседа показали подаренные Эрдоганом на саммите НАТО револьверы

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр и канцелярия президента Литвы Гитанаса Науседы опубликовали фотографии револьверов, которые европейским лидерам в качестве подарка на саммите НАТО в Анкаре вручил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
«Необычный подарок от президента Эрдогана на саммите НАТО: револьвер Magnum с патронами, на котором выгравировано мое имя» — написал Мадьяр в соцсети.
Он также рассказал, что в комплексе к револьверу шли патроны с выгравированным на них именем венгерского премьер-министра.
Отметим, шестизарядный револьвер Gumusay.357 Magnum, выпущенный турецким государственным заводом MKE в 1990-х годах, является редкой моделью.
Ранее СМИ сообщили, что премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер не подозревал, что в качестве подарка вывез из Турции заряженный револьвер. Он передал оружие полиции, его поместили в сейф аэропорта.
Напомним, президент Турции передал председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и главам государств-членов ЕС в качестве прощального презента на саммите НАТО в Анкаре огнестрельное оружие с гравировкой и боевыми патронами.