Депутат ЕП Зайончковская-Герник потребовала приостановить вступление Украины в ЕС

Поводом послужило ее выступление в Европарламенте 7 июля. ~Во время дебатов по вопросу Украины она разорвала флаг УПА.~ Она назвала его символом геноцида поляков и заявила, что «путь Украины в ЕС с символом убийц на флагах — это позор». Также депутат выразила уверенность, что действия президента Украины Владимира Зеленского по героизации нацизма заслуживают порицания.