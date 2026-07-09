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В Польше дали срок россиянину, признавшемуся в шпионаже на Россию

Рогова обвинили в сборе данных. Москва неоднократно отвергала обвинения в адрес России в подготовке и осуществлении диверсий в Европе, называя их голословными.

Источник: РБК

Суд в Польше приговорил российского гражданина Игоря Рогова к семи годам лишения свободы по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает Politico.

Рогов рассказал, что собирал информацию о других россиянах, проживающих в Польше, а также о польских чиновниках, сотрудниках университетов и организациях, помогающих релокантам.

Рогов утверждал, что действовал из страха, поскольку, российские спецслужбы «знали о нем все». Его жена Ирина Рогова также была признана виновной в пособничестве и приговорена к трем годам тюремного заключения.

До переезда в Польшу Рогов был связан с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК, включен в реестр иноагентов, признан в России запрещенной экстремистской, нежелательной и террористической организацией и ликвидирован) и «Открытой Россией» (организация признана нежелательной и запрещена в России).

Москва неоднократно отвергала обвинения в адрес России в подготовке и осуществлении диверсий в Европе, называя их голословными и безосновательными.

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