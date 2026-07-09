В Польше дали срок россиянину, признавшемуся в шпионаже на Россию

До переезда в Польшу Рогов был связан с Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК, включен в реестр иноагентов, признан в России запрещенной экстремистской, нежелательной и террористической организацией и ликвидирован) и «Открытой Россией» (организация признана нежелательной и запрещена в России).