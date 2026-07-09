WSJ узнала, что США не смогли отразить все удары Ирана

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами перед вылетом с саммита НАТО в Анкаре заявил, что представители Ирана позвонили ему и предлагали заключить сделку. По его словам, иранская сторона очень заинтересована в соглашении. При этом Трамп выразил сомнение, достойны ли они этой сделки.