WSJ узнала, что США не смогли отразить все удары Ирана

«США и союзники перехватили большую часть атак», — говорится в публикации.
При этом некоторые иранские удары достигли целей. Однако ущерб оказался незначительным, пострадавших нет, уточнили собеседники газеты.
Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами перед вылетом с саммита НАТО в Анкаре заявил, что представители Ирана позвонили ему и предлагали заключить сделку. По его словам, иранская сторона очень заинтересована в соглашении. При этом Трамп выразил сомнение, достойны ли они этой сделки.
В Иране эту информацию опровергли.
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