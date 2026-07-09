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WSJ узнала, что США не смогли отразить все удары Ирана

США и их союзники не смогли отразить все ответные удары Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Источник: РБК

США и их союзники не смогли отразить все ответные удары Ирана, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«США и союзники перехватили большую часть атак», — говорится в публикации.

При этом некоторые иранские удары достигли целей. Однако ущерб оказался незначительным, пострадавших нет, уточнили собеседники газеты.

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами перед вылетом с саммита НАТО в Анкаре заявил, что представители Ирана позвонили ему и предлагали заключить сделку. По его словам, иранская сторона очень заинтересована в соглашении. При этом Трамп выразил сомнение, достойны ли они этой сделки.

В Иране эту информацию опровергли.

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