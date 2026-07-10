В Будапеште прошел митинг против произвола премьера Мадьяра

В субботу Мадьяр внес в парламент Венгрии проект 17-й поправки к конституции, которая предусматривает в числе прочего отстранение от должности Шуйока и ограничение срока нахождения в должности депутата парламента 12 годами.
Перед резиденцией президента Венгрии собралось несколько тысяч человек. Митинг организовали оппозиционные партии «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия под девизом «Остановим произвол».
Собравшаяся толпа скандировала лозунги с критикой Мадьяра, призывы к его отставке и в поддержку экс-премьера Виктора Орбана. Участники митинга держали в руках венгерские флаги и плакаты с критическими высказываниями в адрес Мадьяра, а также против партии «Тиса». Среди плакатов было и изображение Мадьяра, который поедает кровоточащую надпись «Демократия».
«Если на замену Тамашу Шуйоку будет выбран другой человек, кем бы он ни был, какое уважение он будет иметь? Я тоже думаю, никакого. Как он сможет представлять интересы страны, даже за границей? Я тоже думаю, никак. И как он сможет выражать национальное единство? Я тоже думаю, никак», — сказал на митинге бывший президент Венгрии Янош Адер, занимавший этот пост в 2012—2022 годах.
Директор по связям с общественностью партии «Фидес», бывший пресс-секретарь Орбана Берталан Хаваши, выступая перед собравшимися, заявил, что политическое сообщество партии «на 99% чистое», и призвал Шуйока «не бояться карманного диктатора».
«Как президент, конституционный юрист и честный гражданин Тамаш Шуйок никогда не подпишет ни одного неконституционного решения или закона», — подчеркнул он.
Месяц назад перед президентской резиденцией уже проходил митинг в поддержку Шуйока, тогда собравшихся было примерно в четыре раза меньше.
Ранее глава фракции «Фидес» Гергей Гуйяш назвал проект поправки концом конституционной демократии и началом автократии в Венгрии.
Портал Index сообщил в понедельник, что партия «Тиса» рассматривает на должность президента страны оперную певицу Андреа Рошт, гроссмейстера Юдит Полгар и действующего спикера парламента Агнеш Форстхоффер. Для утверждения кандидата необходимы две трети голосов в парламенте, которые у «Тисы» есть.
Мадьяр призывал Шуйока, а также членов Конституционного суда и генерального прокурора Венгрии уйти в отставку до 31 мая. Срок полномочий Шуйока истекает весной 2029 года. Сам президент заявил, что не видит конституционных оснований для ухода с должности раньше срока. Мадьяр заявил, что с сентября начнется процесс разработки новой конституции, которая будет утверждена всенародным референдумом, а еще до этого в Венгрии появится новый президент.