Зеленский: Украина скоро получит от США ракеты для систем Patriot

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Украина в скором времени получит от США партию ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot. Об этом Владимир Зеленский сообщил на пресс-конференции, его слова приводит агентство УНИАН.
«В ближайшие дни мы получим пакет от США, а также были отдельные договоренности у меня с европейцами, там пока еще нет конкретных дат, но будут дополнительные ракеты PAC-3», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, ожидают ли Украину по итогам саммита НАТО в Анкаре быстрые поставки ракет PAC-3 от партнеров.
Зеленский также отметил, что между Киевом и Вашингтоном были достигнуты договоренности о производстве ракет для Patriot на территории Украины.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство зенитных ракетных комплексов Patriot. Агентство Bloomberg писало, что запуск возможного производства ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot на Украине займет долгое время и не позволит Киеву быстро восполнить арсеналы.