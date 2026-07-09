Зеленский: Украина скоро получит от США ракеты для систем Patriot

«В ближайшие дни мы получим пакет от США, а также были отдельные договоренности у меня с европейцами, там пока еще нет конкретных дат, но будут дополнительные ракеты PAC-3», — заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, ожидают ли Украину по итогам саммита НАТО в Анкаре быстрые поставки ракет PAC-3 от партнеров.