Индонезия первой в мире стала использовать топливо из пальмового масла

Индонезия стала первой в мире, где ввели обязательное использование биодизеля B50, в состав которого входит 50% биокомпонента из пальмового масла. Об этом объявил глава государства Правово Субианто.
«С запуском этой инициативы Индонезия официально занимает лидирующие позиции в мире по внедрению обязательного стандарта B50», — сказал президент Индонезии.
Он назвал внедрение такого топлива не просто шагом вперед в технологическом плане, но и доказательством того, что Индонезия способна использовать свои природные богатства для улучшения жизни населения.
Обеспечение энергетической независимости Правово отнес к одним из ключевых направлений деятельности властей, наряду с гарантией продовольственной безопасности.
«Наша цель — избавиться от зависимости от импортных энергоносителей и продовольствия», — заверил политик.
Инициатива B50 обязывает смешивать 50% биодизеля на основе пальмового масла со стандартным дизельным топливом. Мера призвана снизить объемы импорта ископаемого топлива, увеличить переработку пальмового масла в стране и укрепить энергетическую безопасность.
Переход на B50, согласно прогнозам, уже в текущем году должен привести к значительному профициту дизельного топлива. Это может открыть путь к полному прекращению его импорта.
Ранее сообщалось, что правительство России принимает меры для стабилизации ситуации на топливном рынке.