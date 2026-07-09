Путин: семейные путешествия — основа единства и здорового образа жизни

Российский лидер Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Всероссийского семейного туристского фестиваля «Больше, чем путешествие», подчеркнул, что развитие туризма и совместный семейный досуг сплачивают народ, способствуют укреплению традиций и поддерживают активное долголетие.
«Общий досуг, яркие впечатления сплачивают семью, служат укреплению традиций совместных путешествий, продвижению ценностей активного, здорового образа жизни», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил динамичное развитие туризма в России, а также совершенствование его инфраструктуры, новые, интересные маршруты и экскурсионные туры для людей разных возрастов и поколений.
Отметим, фестиваль «Больше, чем путешествие» проходит с 9 по 12 июля в Мордовии, на берегу Сузгарьевского водоема в формате палаточного лагеря. «Больше, чем путешествие» — программа Росмолодежи, благодаря которой уже более 320 000 молодых людей из всех 89 регионов России увидели уникальные места в России. В этом году тема фестиваля — «Все местные».
Напомним, 8 июля Путин поздравил участников проходящего в НЦ «Россия» III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца» с Днем любви, семьи и верности.