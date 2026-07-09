Путин: семейные путешествия — основа единства и здорового образа жизни

Отметим, фестиваль «Больше, чем путешествие» проходит с 9 по 12 июля в Мордовии, на берегу Сузгарьевского водоема в формате палаточного лагеря. «Больше, чем путешествие» — программа Росмолодежи, благодаря которой уже более 320 000 молодых людей из всех 89 регионов России увидели уникальные места в России. В этом году тема фестиваля — «Все местные».