WSJ: США не смогли отразить все удары Ирана

Перед вылетом с саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что представители Ирана связались с ним по телефону и предложили заключить сделку. По словам американского лидера, иранская сторона проявляет высокую заинтересованность в соглашении. При этом Трамп выразил сомнение в том, заслуживают ли они этой сделки.