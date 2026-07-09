Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: США не смогли отразить все удары Ирана

США и их союзники не смогли в полной мере нейтрализовать все ответные удары со стороны Ирана. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Источник: Reuters

«США и союзники перехватили большую часть атак», — отмечается в публикации.

Вместе с тем, как уточнили собеседники издания, некоторые иранские удары достигли целей. Нанесенный ущерб был незначительным, пострадавших нет.

Перед вылетом с саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что представители Ирана связались с ним по телефону и предложили заключить сделку. По словам американского лидера, иранская сторона проявляет высокую заинтересованность в соглашении. При этом Трамп выразил сомнение в том, заслуживают ли они этой сделки.

В Тегеране данную информацию опровергли.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше