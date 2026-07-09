WSJ: США не смогли отразить все удары Ирана

«США и союзники перехватили большую часть атак», — отмечается в публикации.
Вместе с тем, как уточнили собеседники издания, некоторые иранские удары достигли целей. Нанесенный ущерб был незначительным, пострадавших нет.
Перед вылетом с саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами заявил, что представители Ирана связались с ним по телефону и предложили заключить сделку. По словам американского лидера, иранская сторона проявляет высокую заинтересованность в соглашении. При этом Трамп выразил сомнение в том, заслуживают ли они этой сделки.
В Тегеране данную информацию опровергли.