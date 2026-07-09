IRNA: США и Израиль ударили по военному объекту в Бушере

В последние двое суток США бьют по Ирану в ответ на атаки коммерческих судов в Ормузском проливе. Тегеран нанес удары по военным базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Стороны обвинили друг друга в нарушении условий договора. Официально о прекращении переговоров при этом пока не сообщалось.