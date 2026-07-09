Bloomberg: Энди Бернем почти гарантированно станет новым премьером Британии

Представитель Лейбористской партии Энди Бернем с высокой долей вероятности станет следующим премьер-министром Великобритании. Об этом говорится в материале Bloomberg, который перевел aif.ru.
Отмечается, что политик заручился поддержкой 322 парламентариев от своей фракции, собрав необходимые подписи для выдвижения на пост лидера партии.
Во фракции лейбористов в парламенте насчитывается 403 депутата, а для регистрации кандидатуры на руководящую должность достаточно 81 подписи. Это означает, что даже одна дополнительная подпись в пользу Бернема сделает математически невозможным выдвижение альтернативных претендентов.
При этом ряд депутатов-лейбористов уже заявили о своей поддержке, однако по техническим причинам пока не успели официально оформить ее документально.
Вероятно, 17 июля, после завершения процедуры сбора подписей, Бернем будет официально объявлен новым руководителем Лейбористской партии. Таким образом, он сменит на этом посту подавшего в отставку Кира Стармера, а уже 20 июля вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства.
Ранее стало известно, что Стармер и Бернем провели тайные переговоры.