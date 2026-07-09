Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Bloomberg: Энди Бернем почти гарантированно станет новым премьером Британии

Лейборист Энди Бернем близок к тому, чтобы сменить Кира Стармера на посту премьер-министра Британии: политик заручился поддержкой подавляющего большинства фракции, и 20 июля ожидается его официальное вступление в должность.

Источник: Аргументы и факты

Представитель Лейбористской партии Энди Бернем с высокой долей вероятности станет следующим премьер-министром Великобритании. Об этом говорится в материале Bloomberg, который перевел aif.ru.

Отмечается, что политик заручился поддержкой 322 парламентариев от своей фракции, собрав необходимые подписи для выдвижения на пост лидера партии.

Во фракции лейбористов в парламенте насчитывается 403 депутата, а для регистрации кандидатуры на руководящую должность достаточно 81 подписи. Это означает, что даже одна дополнительная подпись в пользу Бернема сделает математически невозможным выдвижение альтернативных претендентов.

При этом ряд депутатов-лейбористов уже заявили о своей поддержке, однако по техническим причинам пока не успели официально оформить ее документально.

Вероятно, 17 июля, после завершения процедуры сбора подписей, Бернем будет официально объявлен новым руководителем Лейбористской партии. Таким образом, он сменит на этом посту подавшего в отставку Кира Стармера, а уже 20 июля вступит в должность премьер-министра Соединенного Королевства.

Ранее стало известно, что Стармер и Бернем провели тайные переговоры.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России бывшего премьер-министра Великобритании
В 2024 году впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. У власти он продержался примерно два года: в статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше