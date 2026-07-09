Зеленский признал плохое отношение украинцев к людям в военной форме

Владимир Зеленский, комментируя массовые протесты жителей Львова против сотрудников территориального центра комплектования, признал негативное отношение граждан к людям в военной форме.
«История очень плохая. И очень плохое отношение к людям в военной форме», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов.
Он добавил, что обстоятельства произошедшего будут выяснять правоохранительные органы, а также заявил, что Министерство обороны должно выполнить данные ранее обещания.
Ранее украинское издание «СТРАНА.ua» сообщило, что во Львове начались массовые протесты против сотрудников ТЦК после насильственной мобилизации мужчины.
Также профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дисен заявил, что протесты против насильственной мобилизации во Львове свидетельствуют о стремлении украинцев к миру.