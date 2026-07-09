IRNA: США и Израиль ударили по военному объекту в Бушере

После 21:00 мск агентство Mehr сообщило о серии взрывов на юге Ирана, в окрестностях городов Конарак, Чогадек и Бушер. При этом оно опровергло сообщения о взрывах на острове Харк.
В течение последних двух суток США наносят удары по Ирану в ответ на атаки коммерческих судов в Ормузском проливе. Тегеран, в свою очередь, нанес удары по военным базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Стороны обвинили друг друга в нарушении условий договора. Официальных заявлений о прекращении переговоров на данный момент не поступало.
Как следует из данных Axios, в американской администрации полагают, что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий Тегерана. Если Корпус стражей исламской революции (КСИР) продолжит обстрелы танкеров в Ормузском проливе, новая фаза конфликта может продлиться несколько месяцев.