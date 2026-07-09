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IRNA: США и Израиль ударили по военному объекту в Бушере

Заместитель губернатора иранской провинции Бушер Эхсан Джаханян сообщил агентству IRNA, что США и Израиль нанесли удар по военной базе вблизи города Бушер. Он подтвердил информацию о взрывах в регионе, уточнив, что они были вызваны работой систем противовоздушной обороны.

Источник: Reuters

По словам Джаханяна, целью атаки стала база, расположенная на окраине Бушера. «Она была поражена снарядом, выпущенным США и Израилем», — заявил он.

После 21:00 мск агентство Mehr сообщило о серии взрывов на юге Ирана, в окрестностях городов Конарак, Чогадек и Бушер. При этом оно опровергло сообщения о взрывах на острове Харк.

В течение последних двух суток США наносят удары по Ирану в ответ на атаки коммерческих судов в Ормузском проливе. Тегеран, в свою очередь, нанес удары по военным базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Стороны обвинили друг друга в нарушении условий договора. Официальных заявлений о прекращении переговоров на данный момент не поступало.

Как следует из данных Axios, в американской администрации полагают, что дальнейшее развитие ситуации зависит от действий Тегерана. Если Корпус стражей исламской революции (КСИР) продолжит обстрелы танкеров в Ормузском проливе, новая фаза конфликта может продлиться несколько месяцев.

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