IRNA: США и Израиль ударили по военному объекту в Бушере

В течение последних двух суток США наносят удары по Ирану в ответ на атаки коммерческих судов в Ормузском проливе. Тегеран, в свою очередь, нанес удары по военным базам США в Кувейте, Бахрейне и Иордании. Стороны обвинили друг друга в нарушении условий договора. Официальных заявлений о прекращении переговоров на данный момент не поступало.