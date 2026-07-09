Боец с позывным «Орлан» рассказал, как дроны доставляют грузы военным

Военнослужащие оперативной группы «Восток» обеспечивают передовые позиции необходимым снаряжением, продовольствием, водой, горючим и запчастями для обслуживания беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.
Оператор БПЛА с позывным «Орлан» подробно описал процесс доставки грузов беспилотниками.
«Нам дают определенный квадрат, мы летим до этого квадрата, связываемся либо с малой группой, которая там двигается, либо же с их командирами. Они им передают местоположение, мы подлетаем, сбрасываем груз. Я им говорю, куда скинул, они уже там находят и забирают», — рассказал военнослужащий.
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