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Боец с позывным «Орлан» рассказал, как дроны доставляют грузы военным

Операторы БПЛА обеспечивают передовые позиции необходимым снаряжением, продовольствием и горючим.

Источник: Аргументы и факты

Военнослужащие оперативной группы «Восток» обеспечивают передовые позиции необходимым снаряжением, продовольствием, водой, горючим и запчастями для обслуживания беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны РФ.

Оператор БПЛА с позывным «Орлан» подробно описал процесс доставки грузов беспилотниками.

«Нам дают определенный квадрат, мы летим до этого квадрата, связываемся либо с малой группой, которая там двигается, либо же с их командирами. Они им передают местоположение, мы подлетаем, сбрасываем груз. Я им говорю, куда скинул, они уже там находят и забирают», — рассказал военнослужащий.

Ранее сообщалось, что российские военные оказали помощь семье с ребёнком при эвакуации из Константиновки.

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