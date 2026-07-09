Писарский направил в CAS апелляцию на отстранение от футбола из-за ставок

Писарского обвинили в ставках на игру собственной команды — «Сочи». Речь идёт о стыковых матчах с «Пари НН» за право играть в РПЛ. При счёте 1:0 в пользу сочинской команды игрок получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил — и проиграл.