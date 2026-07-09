Писарский направил в CAS апелляцию на отстранение от футбола из-за ставок

Российский нападающий Владимир Писарский направил в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на решение комитета по этике РФС дисквалифицировать его за участие в ставках.
Об этом сообщает пресс‑служба правовой компании, которая представляет интересы игрока.
Писарского обвинили в ставках на игру собственной команды — «Сочи». Речь идёт о стыковых матчах с «Пари НН» за право играть в РПЛ. При счёте 1:0 в пользу сочинской команды игрок получил красную карточку. После этого «Сочи» дважды пропустил — и проиграл.
В СМИ появлялась информация, что футболист передал своему другу около 4 млн рублей, а тот сделал ставку на эту встречу.
3 июля 2025 года РФС отстранил Писарского от деятельности, связанной с футболом, на четыре года, три из которых — условно. Позднее клуб «Крылья Советов», которому принадлежали права, расторг с ним контракт.
Ранее сообщалось, что панель CAS отказала Писарскому во временном приостановлении дисквалификации.