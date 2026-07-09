Силы ПВО с 08:00 до 20:00 мск сбили 152 украинских БПЛА над регионами России

Дежурные средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск сбили 152 украинских беспилотника над российскими регионами.
Об этом сообщили в Минобороны России.
Ранее стало известно, что силы ПВО сбили один БПЛА на подлёте к Москве.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше