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Силы ПВО с 08:00 до 20:00 мск сбили 152 украинских БПЛА над регионами России

Дежурные средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск сбили 152 украинских беспилотника над российскими регионами.

Дежурные средства ПВО с 08:00 до 20:00 мск сбили 152 украинских беспилотника над российскими регионами.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Крымом и Азовским морем.

Ранее стало известно, что силы ПВО сбили один БПЛА на подлёте к Москве.

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