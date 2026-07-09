Мбаппе не реализовал пенальти в своём юбилейном матче на чемпионате мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в матче ¼ финала чемпионата мира — 2026 с командой Марокко.
Игрок промахнулся с точки на 28-й минуте: удар парировал вратарь Яссин Буну. Стоит отметить, что француз сам заработал пенальти. Его сбили в штрафной марокканцев.
Встреча в настоящий момент проходит в Бостоне. Счёт к 30-й минуте — 0:0.
Для Мбаппе эта игра является 20-й на чемпионатах мира. Всего в его активе 19 голов, семь из которых она забил на нынешнем мундиале.
Ранее сообщалось, что Мбаппе пригрозили экстрадицией в Парагвай, если он не откажется от своих слов в адрес сенатора.
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