Мбаппе «сожгли» в Парагвае, Холанд обрёл «сестру» в России, а Ромарио послал Анчелотти: чем ещё удивляет ЧМ по футболу

17-летний футболист Хильберто Мора в сборной Мексики свой путь только начинает. Пройди его национальная команда англичан в ⅛, юный игрок рисковал бы пропустить важный день — выпускной в школе. Но благодаря поражению успел посетить праздник. Мора провёл на турнире четыре матча (трижды вышел в основе) и стал самым молодым участником этого ЧМ. В зале его встретили оглушительными аплодисментами. Конечно, футболист, как и все его соотечественники, расстроился из-за досрочного вылета с турнира, но с другой стороны, чемпионаты мира в его только начинающейся карьере, наверняка, ещё будут. А школьный выпускной — лишь один.