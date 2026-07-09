Мбаппе «сожгли» в Парагвае, Холанд обрёл «сестру» в России, а Ромарио послал Анчелотти: чем ещё удивляет ЧМ по футболу

Чемпионат мира по футболу вышел на финишную прямую, но даже по меркам этого безумного турнира происходящее вокруг него продолжает удивлять. В Парагвае сожгли чучело Мбаппе, а в России объявилась «сестра» Эрлинга Холанда. Легендарный нападающий Ромарио грубо раскритиковал провалившегося тренера Карло Анчелотти, а марокканский и французский журналисты едва не устроили стычку на пресс‑конференции. Хильберто Мора успел на школьный выпускной благодаря вылету сборной Мексики, а Джон Стоунз сымитировал травму и разыграл Томаса Тухеля.
Чучело Мбаппе на улицах С.
Матч между Францией и Парагваем в ⅛ финала стал одним из самых скандальных на турнире. Килиан Мбаппе после финального свистка был настолько раздосадован, что отказался пожать руку вратарю соперника Орландо Хилю, из-за чего стал объектом яростных нападок со стороны сенатора Селесты Амарильи. Дошло до того, что во время традиционного фестиваля Сан-Хуан парагвайцы сожгли чучело нападающего.
Этот обряд предполагает сжигание чучела неприятного персонажа. В этот раз на нём красовалось имя Мбаппе. Куклу пронесли по улицам, а в финале мероприятия сожгли, что символизировало очищение и возрождение. Местные жители признали Килиана самым ненавистным человеком. Обряд сопровождался восторженными криками и аплодисментами.
Впрочем, если на одном материке форварда теперь искренне не любят, то на другом у него появились влиятельные покровители. За бомбардира неожиданно вступился Нзанга Мобуту, старший сын бывшего президента Заира Мобуту Сесе Секо.
В своём посте в соцсети X он осудил расистские заявления, отметив, что отказывать звезде в статусе француза из-за его африканского происхождения, оскорблять его и прибегать к худшим колониальным стереотипам недостойно политического деятеля. Он также добавил, что Мбаппе не нужно выбирать между своей страной и корнями. Так расистский скандал приобрёл ещё более широкий резонанс.
Атмосфера нервозности поглощает не только игроков и политиков, но и передаётся журналистам. Два представителя СМИ едва не устроили драку прямо на пресс-конференции нападающего сборной Марокко Браима Диаса перед четвертьфиналом с вице-чемпионами мира. Пока футболист собирался отвечать на вопрос, на задних рядах раздались крики: марокканский журналист обвинил французского коллегу в том, что тот его ударил. Конфликт в итоге удалось погасить, а сам Браим разрядил обстановку, со смехом заявив: «Извините, я забыл вопрос». Тренер Мохамед Уахби с улыбкой добавил, что поругавшихся корреспондентов надо рассадить, как в школе. После инцидента мероприятие продолжилось.
У норвежцев возникли проблемы иного рода — им не понравились условия проживания в Майами. Викингам пришлось экстренно менять гостиницу из-за плесени, некачественной уборки в номерах, а также шума от расположенных рядом стройки и крупной магистрали. Команду переселили в отель подороже, а все расходы взяла на себя федерация. Поможет ли это лучше подготовиться к четвертьфиналу с Англией, узнаем 12 июля.
Тяжёлая травма Онана и нелепая — Хендерсона.
Однако главный удар по командам наносят не только скандалы, но и травмы. У главного тренера родоначальников футбола Томаса Тухеля своя головная боль. Его подопечный Джордан Хендерсон получил тяжелейшее повреждение… празднуя победу над Мексикой. Более нелепую причину представить сложно. Но ни футболисту, ни наставнику от этого, конечно, не легче.
Изначально сообщалось о травме запястья, однако отец игрока Брайан Хендерсон раскрыл шокирующие детали: «Это левое предплечье — он просто полностью раздробил его». Хендерсону предстоит операция, мундиаль для него, естественно, завершён. Но он планирует остаться в расположении сборной до конца турнира. Кто знает, возможно, англичане завершат свой путь уже в пятницу.
Другой английский футболист, Джон Стоунз, серьёзно напугал Тухеля тем, что симулировал травму в раздевалке после игры с Мексикой. Англичане праздновали победу, когда защитник начал изображать боль в плече. Это всерьёз встревожило наставника, но игрок так же резко «выздоровел» и начал качать плечом в ритм музыки. Только после этого у 52-летнего специалиста отлегло.
А вот кому точно не до смеха и шуток, так это полузащитнику сборной Бельгии Амаду Онана. Хавбек получил разрыв крестообразных связок колена в первом тайме матча с США и выбыл из строя на 7−8 месяцев. В этом календарном году футболист на поле уже не появится.
У лучшего бомбардира сборной Марокко Исмаэля Сайбари тоже повреждение. К счастью, не такое серьёзное. Правда, по словам главного тренера североафриканцев Мохамеда Уахби, нападающий точно не примет участия в игре с Францией. А вот дальше — вопрос. Но дальше единственным оставшимся на турнире представителям Африки ещё надо пройти вице-чемпионов мира, что сделать будет крайне сложно.
Колумбийцы, в отличие от англичан, марокканцев и бельгийцев, уже пакуют чемоданы домой. Но для последнего представителя РПЛ на турнире Джона Кордобы чемпионат мира завершился на несколько дней раньше. Игрок получил разрыв приводящей мышцы бедра в самом начале матча 1/16 с Ганой и теперь пропустит старт клубного сезона. Увы, травмы, в том числе тяжёлые, — неотъемлемая, хоть и неприятная часть футбола.
«Сестра» Холланда из России.
Пока игроки и тренеры решают свои проблемы, болельщики создают атмосферу праздника и вносят свою лепту в копилку безумных историй ЧМ. Так, болельщик «Ростова» Родион Балакин продемонстрировал чудеса изобретательности, проникнув на матч Узбекистан — Колумбия при помощи билета, сгенерированного нейросетью. QR-код от нейросети помог ему пройти несколько кордонов безопасности. Правда, на последнем этапе ему пришлось воспользоваться настоящим билетом выгнанного за файер колумбийского фаната. Но на стадион он всё-таки попал. Настоящий символ цифровой эпохи.
Чилийский блогер Ариэль Оссес на матчах не был, но любовь к футболу тоже выразил, превратив свою новенькую Mazda 3 в гигантский альбом с наклейками Panini. Причём не только своими силами, но и при помощи других болельщиков: он объехал всю страну, чтобы собрать тысячи стикеров и полностью оклеить ими кузов автомобиля. Сбылась его мечта детства — и машина теперь выглядит как настоящий арт-объект.
Возможно, чилийца вдохновил пример другого блогера Джона Неллиса, который ещё в начале мундиаля полностью покрыл свой автомобиль теми же коллекционными наклейками. На видео он показал процесс оклейки машины, используя сотни стикеров с изображениями футболистов. По его словам, на проект ушло более 4000 наклеек общей стоимостью 1193 доллара, а работа заняла более четырёх часов.
В то время как одни болельщики занимаются футбольным рестайлингом своих авто, другие в одночасье становятся знаменитыми из-за сходства со звёздами. Именно так произошло с российской моделью Анастасией Костромитиной. Оказалось, девушка поразительно похожа на звёздного нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Ролик, опубликованный её мамой, за сутки набрал более 63 млн просмотров. «Доброе утро, друзья! Забила два гола для новых подписчиков», — пошутила модель. В сети шутят, что Анастасия — внебрачная сестра норвежского бомбардира. Интернет снова доказал: на этом чемпионате мира вирусится всё, что можно.
Ромарио послал Анчелотти.
Сам Холанд, безусловно, уже стал одним из главных героев ЧМ вне зависимости от того, уступит его сборная Англии или задержится на турнире до конца. Именно дубль нападающего не только предопределил вылет Бразилии, но и обрёк на критику её главного тренера.
Легендарный Ромарио, который, в отличие от нынешнего поколения бразильских футболистов, в 1994 году поднимал над головой кубок мира, после поражения от Норвегии в эфире Romário TV не постеснялся сровнять с землёй Карло Анчелотти. Он заявил, что итальянец «ничего не сделал» за короткое время в сборной и лишь экспериментировал на турнире.
В сердцах легендарный форвард сказал, что отправил бы тренера обратно в Италию, используя нецензурную лексику. Правда, в конце эфира, когда страсти улеглись, Ромарио извинился, признав, что Анчелотти — джентльмен и не заслуживает грубости. И всё равно, по его мнению, контракт с ним нужно разорвать.
Другой внутренний конфликт разразился в сборной Сенегала. Местная федерация заявила, что может применить жёсткие санкции к 27-летнему полузащитнику Папе Гейе, который после вылета команды в 1/16 финала заявил, что не вернётся в сборную, пока не сменится тренерский штаб.
17-летний футболист Хильберто Мора в сборной Мексики свой путь только начинает. Пройди его национальная команда англичан в ⅛, юный игрок рисковал бы пропустить важный день — выпускной в школе. Но благодаря поражению успел посетить праздник. Мора провёл на турнире четыре матча (трижды вышел в основе) и стал самым молодым участником этого ЧМ. В зале его встретили оглушительными аплодисментами. Конечно, футболист, как и все его соотечественники, расстроился из-за досрочного вылета с турнира, но с другой стороны, чемпионаты мира в его только начинающейся карьере, наверняка, ещё будут. А школьный выпускной — лишь один.
Если Мексика в поражении от Англии виновата сама, то Египет, по мнению многих болельщиков, в игре с Аргентиной засудили. Причём, как оказалось, разделяют эту точку зрения даже крупные политики. Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, представляя новую программу по ускорению движения автобусов, не удержался от любопытного комментария, заявив, что сэкономленное на поездках время можно будет потратить, например, на обсуждение того, как «ограбили Египет», намекнув на несправедливое, по его мнению, судейство.
А вот британский певец Эд Ширан после окончания скандального матча выразил уверенность в том, что его соотечественники в решающем матче сразятся с французами и выйдут победителями.
Что до самого финала, то он должен стать грандиозным не только благодаря фтболу. Организаторы собираются устроить шоу, аналогов которому на чемпионатах мира ещё не было. Уже известно, что Джастин Бибер присоединился к Мадонне, Шакире и K-pop-группе BTS в качестве хедлайнеров первого в истории музыкального шоу в перерыве финального матча. 11-минутное выступление 19 июля на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси также украсят Burna Boy, Густаво Дудамель и хор PS22 под кураторством Криса Мартина из Coldplay.