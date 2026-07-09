Во Львове силовики устроили облавы на участников бунта против ТЦК

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов устроили облавы на участников массового протеста против сотрудников военкомата, произошедшего во Львове на западе Украины в ночь на 9 июля. Об этом пишет издание «Страна».
В Telegram-канале издания опубликованы видеозаписи облавы, на которых видно большое число полицейских в масках с оружием на одной из улиц города. Они задерживают гражданских, укладывая их на землю, а затем усаживают в микроавтобус. На видео слышны крики женщин, возмущенных действиями силовиков.
«Страна» отмечает, что в задержании, помимо полицейских, участвовали неизвестные в гражданском. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) часто привлекают провокаторов в гражданском, чтобы схватить мужчин на улицах.
В телеграм-канале издания также опубликовано видео, на котором юношей выстроили, заставили извиняться и кричать «Слава ТЦК». Перед этим появилась информация, что до участников бунта добрались ветераны ВСУ.
Ранее в четверг Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с полицией задержала 23-летнего жителя Львова и заявила, что продолжит вычислять причастных к массовым беспорядкам. Позже глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил в своем Telegram-канале, что задержаны уже несколько участников протеста.
В ночь на четверг жители одного из крупнейших жилых массивов Львова вышли на стихийный протест против сотрудников военкомата, задержавших мужчину. Они скандировали: «Позор», — раскачивали автомобиль ТЦК и били по нему. В итоге протестующие смогли перевернуть машину. По данным офиса генпрокурора Украины, в протесте приняли участие около 200 человек.