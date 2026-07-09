Во Львове силовики устроили облавы на участников бунта против ТЦК

В Telegram-канале издания опубликованы видеозаписи облавы, на которых видно большое число полицейских в масках с оружием на одной из улиц города. Они задерживают гражданских, укладывая их на землю, а затем усаживают в микроавтобус. На видео слышны крики женщин, возмущенных действиями силовиков.