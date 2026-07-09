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Нетаньяху заявил Трампу о серьезности антиизраильских заявлений Эрдогана

Израильский премьер-министр отметил, что слова президента Турции направлены против существования Государства Израиль.

ТЕЛЬ-АВИВ, 9 июля. /ТАСС/. Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом заявил о серьезности заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, направленных, по его мнению, против существования Государства Израиль. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

«Между Нетаньяху и Трампом состоялась еще одна беседа. Премьер-министр подчеркнул серьезность заявлений президента Турции Тайипа Эрдогана и его окружения против существования Государства Израиль», — говорится в заявлении.

Власти Турции регулярно выступают с резкими заявлениями в адрес Израиля, обвиняя его в совершении военных преступлений и геноциде в секторе Газа. Турция с мая 2024 года прекратила все торговые отношения с еврейским государством. В частности, 2 июля глава МИД Турции Хакан Фидан назвал Израиль «проблемой для всего мира», а израильские власти — «бременем, которое человечество больше вынести не может».

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