Нетаньяху заявил Трампу о серьезности антиизраильских заявлений Эрдогана

Власти Турции регулярно выступают с резкими заявлениями в адрес Израиля, обвиняя его в совершении военных преступлений и геноциде в секторе Газа. Турция с мая 2024 года прекратила все торговые отношения с еврейским государством. В частности, 2 июля глава МИД Турции Хакан Фидан назвал Израиль «проблемой для всего мира», а израильские власти — «бременем, которое человечество больше вынести не может».