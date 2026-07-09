Глава МАГАТЭ Гросси прибыл в Калининград для консультаций по ЗАЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, предположительно, прибыл в Калининград, где ожидаются его консультации с российской стороной по ситуации вокруг Запорожской АЭС.
Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что российская делегация на встрече с Гросси в Калининграде представит факты военных и психологических атак Украины на Запорожскую АЭС и Энергодар.
Также Лихачёв заявил, что из-за ударов украинских военных по району Запорожской АЭС мир находится в шаге от катастрофы.
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