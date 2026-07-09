Эрдоган заявил об открытых каналах связи для мира на Украине

«Турция сохраняет открытыми каналы связи для достижения мира в российско-украинской войне, продолжает отстаивать дипломатию и прочный мир в ирано-американском процессе», — написал он в X.
На пресс-конференции по завершении саммита турецкий лидер отметил, что его страна, с начала украинского конфликта выступающая за диалог и дипломатию и неоднократно принимавшая переговоры между Россией и Украиной, вновь готова предоставить для них свою площадку.
«Двухдневный интенсивный саммит в Анкаре продемонстрировал, что Турция является ключевым игроком, формирующим повестку НАТО в области безопасности, поддерживающим каналы диалога в кризисных ситуациях, отстаивающим перспективу регионального мира и вносящим конкретный вклад в трансформацию альянса благодаря своему оборонно-промышленному потенциалу. Турция будет и впредь с решимостью укреплять сотрудничество со своими союзниками и вносить вклад в обеспечение глобального мира и безопасности», — подчеркнул Эрдоган.