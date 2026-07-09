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Эрдоган заявил об открытых каналах связи для мира на Украине

Турция продолжает поддерживать дипломатические каналы для мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам саммита НАТО, прошедшего 7—8 июля в Анкаре.

Источник: AP 2024

«Турция сохраняет открытыми каналы связи для достижения мира в российско-украинской войне, продолжает отстаивать дипломатию и прочный мир в ирано-американском процессе», — написал он в X.

На пресс-конференции по завершении саммита турецкий лидер отметил, что его страна, с начала украинского конфликта выступающая за диалог и дипломатию и неоднократно принимавшая переговоры между Россией и Украиной, вновь готова предоставить для них свою площадку.

«Двухдневный интенсивный саммит в Анкаре продемонстрировал, что Турция является ключевым игроком, формирующим повестку НАТО в области безопасности, поддерживающим каналы диалога в кризисных ситуациях, отстаивающим перспективу регионального мира и вносящим конкретный вклад в трансформацию альянса благодаря своему оборонно-промышленному потенциалу. Турция будет и впредь с решимостью укреплять сотрудничество со своими союзниками и вносить вклад в обеспечение глобального мира и безопасности», — подчеркнул Эрдоган.

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