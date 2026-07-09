Христофору рассказал о насмешке Трампа над Зеленским на саммите НАТО

В ходе интервью на YouTube-канале эксперт отметил, что американский президент демонстрировал явное пренебрежение к украинской стороне и не скрывал своего нежелания присутствовать на мероприятии.
«Он откровенно его высмеивал. Трамп вообще не хотел там находиться. Он не хотел присутствовать на саммите НАТО. Не хотел встречаться с Зеленским. И он буквально издевался над ним», — резюмировал Христофору.
По его мнению, заявления о производстве ракет для систем Patriot является нереалистичным, поскольку такой процесс сопряжен с серьезными юридическими сложностями и займет годы.
Ранее депутаты Бундестага также отклонили предложение о существенном наращивании военной помощи Украине, включая передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.