Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Христофору рассказал о насмешке Трампа над Зеленским на саммите НАТО

Трамп, по мнению журналиста Христофору, открыто насмехался над Зеленским на саммите НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп, по мнению кипрского журналиста Алекса Христофору, открыто насмехался над Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, говоря о лицензии на производство ракет для систем Patriot.

В ходе интервью на YouTube-канале эксперт отметил, что американский президент демонстрировал явное пренебрежение к украинской стороне и не скрывал своего нежелания присутствовать на мероприятии.

«Он откровенно его высмеивал. Трамп вообще не хотел там находиться. Он не хотел присутствовать на саммите НАТО. Не хотел встречаться с Зеленским. И он буквально издевался над ним», — резюмировал Христофору.

По его мнению, заявления о производстве ракет для систем Patriot является нереалистичным, поскольку такой процесс сопряжен с серьезными юридическими сложностями и займет годы.

Ранее депутаты Бундестага также отклонили предложение о существенном наращивании военной помощи Украине, включая передачу Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше