Постпред при ОЗХО: РФ опасается за жизнь подпавших под санкции ЕС омских врачей

ГААГА, 9 июля. /ТАСС/. Россия имеет основания опасаться за жизнь российских медиков, подпавших под санкции Евросоюза в связи с делом Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов в РФ). Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
Он обратил внимание на то, что под санкции ЕС подпали в том числе врачи скорой помощи и больницы в Омске, куда в 2020 году был доставлен Навальный. «Эти люди боролись за жизнь и здоровье блогера, стабилизировали его состояние, подготовили к транспортировке в Германию, передали всю необходимую информацию немецким врачам для его последующей реабилитации. В награду получили, как говорил знаменитый шотландский писатель Роберт Луис Стивенсон, черную метку», — сказал Тарабрин в ходе 112-й сессии Исполнительного совета ОЗХО. «Между тем, помня о трагедии с генералом Игорем Кирилловым, зверски убитым после того, как против него были введены британские санкции, имеем резонные основания опасаться за жизнь российских медиков», — подчеркнул постпред.
Тарабрин также заявил, что западные государства — участники ОЗХО не проявляют интереса к профессиональному диалогу с российской стороной по делам Навального и Скрипалей. По словам постпреда, они игнорируют свои обязательства по Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам, а также положения Конвенции о запрещении химического оружия.