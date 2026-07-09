РФ заявила о попытках Киева воздействовать на страны ОЗХО «магией больших чисел»

ГААГА, 9 июля. /ТАСС/. Украина и поддерживающие ее западные страны не только используют ложные данные о химических инцидентах, но и приводят невероятно большие цифры для оказания эмоционального воздействия на государства Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.
Он отметил, что Киев и его союзники «оперируют совсем уж запредельными» ложными цифрами. «Расчет на то, что “магия больших чисел” произведет нужный эмоциональный эффект на делегации. Видим в этом неуважение к экспертному потенциалу государств-участников», — сказал Тарабрин в ходе 112-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.
Тарабрин отметил, что представленные российской стороной данные, подтвержденные результатами анализов проб, проведенных сертифицированной ОЗХО лабораторией Минобороны РФ, западные страны в свою очередь называют дезинформацией.