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Запад не хочет реагировать на запрос РФ о химических инцидентах на Украине

Тарабрин: Запад не дал ответ РФ на запрос о химических инцидентах на Украине.

Источник: Комсомольская правда

ФРГ и другие западные страны не дали РФ ответ на запрос о предполагаемых химических инцидентах на территории Украины. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

«На наши запросы по статье IX КЗХО [Конвенции о запрещении химического оружия], в частности к Германии и присоединившимся к ней странам, предоставить разъяснения относительно имеющейся у них информации об упомянутых в украинских нотах химинцидентах ответа так и не получили», — сказал Тарабрин в ходе 112-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

Постпред указал, что при этом страны Запада продолжают выдвигать ложные обвинения в отношении РФ, основываясь на информации подконтрольных Киеву СМИ.

Накануне российская сторона передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о химоружии.

Также Тарабрин рассказал, что Украина получает химическое оружие и токсичные вещества от западных спецслужб, а также при посредстве иностранных наёмников.

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