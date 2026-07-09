ФРГ и другие западные страны не дали РФ ответ на запрос о предполагаемых химических инцидентах на территории Украины. Об этом заявил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.
«На наши запросы по статье IX КЗХО [Конвенции о запрещении химического оружия], в частности к Германии и присоединившимся к ней странам, предоставить разъяснения относительно имеющейся у них информации об упомянутых в украинских нотах химинцидентах ответа так и не получили», — сказал Тарабрин в ходе 112-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.
Постпред указал, что при этом страны Запада продолжают выдвигать ложные обвинения в отношении РФ, основываясь на информации подконтрольных Киеву СМИ.
Накануне российская сторона передала Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) информацию о нарушениях Украиной обязательств по Конвенции о химоружии.
Также Тарабрин рассказал, что Украина получает химическое оружие и токсичные вещества от западных спецслужб, а также при посредстве иностранных наёмников.