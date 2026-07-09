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Плющенко планирует открыть теннисную академию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что хочет открыть теннисную академию.

Источник: RT на русском

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что хочет открыть теннисную академию.

«Мы запланировали открыть Теннисную академию. И падел-академию. Уже две школы у нас работают, называются Angels of Padel. Мы хотим и дальше развивать это направление. Падел сейчас — невероятно модная тема», — сказал он для интервью OK.

Напомним, что фигурист является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призёром Игр.

В настоящий момент Плющенко с женой развивает академию фигурного катания, где тренируется их сын Александр.

Ранее сообщалось, что сын Плющенко назвал лучших фигуриста и фигуристку в истории.