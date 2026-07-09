Плющенко планирует открыть теннисную академию

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что хочет открыть теннисную академию.
«Мы запланировали открыть Теннисную академию. И падел-академию. Уже две школы у нас работают, называются Angels of Padel. Мы хотим и дальше развивать это направление. Падел сейчас — невероятно модная тема», — сказал он для интервью OK.
Напомним, что фигурист является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным серебряным призёром Игр.
В настоящий момент Плющенко с женой развивает академию фигурного катания, где тренируется их сын Александр.
Ранее сообщалось, что сын Плющенко назвал лучших фигуриста и фигуристку в истории.