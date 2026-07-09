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В Будапеште прошёл митинг против предложения Мадьяра по президенту

В Будапеште прошёл многотысячный митинг против инициативы премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, предложившего внести поправку в конституцию, предусматривающую отставку президента страны Тамаша Шуйока.

В Будапеште прошёл многотысячный митинг против инициативы премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра, предложившего внести поправку в конституцию, предусматривающую отставку президента страны Тамаша Шуйока.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Если на замену Тамашу Шуйоку будет выбран другой человек, кем бы он ни был, какое уважение он будет иметь?» — заявил на митинге бывший президент Венгрии Янош Адер.

Участники акции скандировали лозунги с критикой Мадьяра, требовали его отставки и выражали поддержку экс-премьеру Виктору Орбану.

Ранее сообщалось, что Адер намерен подать в суд на Мадьяра по обвинению в клевете.

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