В Будапеште прошёл митинг против предложения Мадьяра по президенту

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Если на замену Тамашу Шуйоку будет выбран другой человек, кем бы он ни был, какое уважение он будет иметь?» — заявил на митинге бывший президент Венгрии Янош Адер.
Участники акции скандировали лозунги с критикой Мадьяра, требовали его отставки и выражали поддержку экс-премьеру Виктору Орбану.
Ранее сообщалось, что Адер намерен подать в суд на Мадьяра по обвинению в клевете.
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