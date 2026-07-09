МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Участников масштабного конфликта между местными жителями и сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы), произошедшего во Львове, заставили публично извиняться и кричать «Слава ТЦК», сообщает украинское издание «Страна.ua».
Ранее издание сообщало, что во Львове произошел масштабный конфликт между жителями и сотрудниками военкомата из-за силовой мобилизации. Позднее издание со ссылкой на местные сообщества сообщило, что сотрудник военкомата, который вместе с коллегами ударил мужчину и тем самым спровоцировал конфликт, оказался тренером по единоборствам по имени Роман Удут.
«Парней, которые перевернули машину ТЦК во Львове во время вчерашнего массового бунта, заставили публично извиняться и кричать “Слава ТЦК”. Один из них при этом обязался пойти служить в армию, а второй заявил, что он уже воюет, но находится в отпуске и скоро вернется в ряды ВСУ», — говорится в сообщении издания, опубликованном в его Telegram-канале.
Издание также публикует видео, на котором мужчины в ряд стоят на ступенях. Слышно, как они вместе кричат «Слава ТЦК».
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.