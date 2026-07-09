На промышленном предприятии в Одесской области произошёл пожар

По его информации, возгорание произошло на территории одного из предприятий региона. Сейчас на объекте продолжают работать подразделения, занимающиеся ликвидацией последствий происшествия. Кипер отметил, что к тушению привлечены все необходимые экстренные службы.
Ранее Кипер заявил, что в Одессе повреждён объект инфраструктуры. Известно, что в течение среды в черте города неоднократно объявлялась воздушная тревога, а местные жители слышали серию громких хлопков. Тем временем на востоке страны, в Харькове, также произошел взрыв.
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