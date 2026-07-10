Военная операция на Украине. Онлайн

Один человек погиб, четыре пострадали в Донецкой Народной Республики за сутки в результате атак со стороны ВСУ, сообщил глава республики Денис Пушилин.
Значительные части Запорожской и Херсонской областей обесточны из-за атак.
Турция сохраняет открытыми каналы связи для мирного урегулирования украинского конфликта, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам прошедшего 7−8 июля в Анкаре саммита НАТО.
Основные события 10 июля — в онлайн-трансляции ТАСС.
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