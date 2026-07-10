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Город Конарак на юге Ирана подвергся удару

Военно-морской район в городе Конарак на юге Ирана подвергся удару.

ТЕГЕРАН, 10 июл — РИА Новости. Военно-морской район в городе Конарак на юге Ирана подвергся удару, заявил мэр города Мохаммад-Юнес Хакани.

Ранее иранские СМИ сообщали о взрывах в Бушере, Конараке и Чогадаке.

«Два взрыва произошло в военно-морском районе Конарака… этот район подвергся обстрелу вражескими истребителями в два этапа», — сказал Хакани, его слова приводит иранское агентство IRNA.

В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. В четверг американское командование сообщило, что военные США нанесли удары примерно по 90 объектам в Иране. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что в ответ на атаку США нанес удары по двум базам Штатов в Кувейте и двум — в Бахрейне.

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