Разорвавшая флаг ОУН-УПА* евродепутат требует остановить вступление Украины в ЕС

«Я не поддамся запугиванию! В Европарламенте я требую немедленно приостановить ускоренный процесс вступления Украины в Евросоюз! Украинские спецслужбы ведут список “Миротворец”**, в который заносят фамилии людей, подлежащих преследованию, запугиванию и ликвидации. Сегодня в этот список внесли меня за то, что я осуждаю геноцидников из УПА* и отстаиваю интересы Польши. Ранее в него были внесены мои коллеги из партии “Патриоты за Европу”. Это бандитизм и подлость по отношению к дипломатам ЕС!» — пишет она.