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Разорвавшая флаг ОУН-УПА* евродепутат требует остановить вступление Украины в ЕС

Депутат Европарламента из Польши Ева Зайончковская-Герник потребовала остановить ускоренное вступление Украины в Евросоюз. Об этом она заявила, прокомментировав внесение её в базу украинского сайта «Миротворец»**.

«Я не поддамся запугиванию! В Европарламенте я требую немедленно приостановить ускоренный процесс вступления Украины в Евросоюз! Украинские спецслужбы ведут список “Миротворец”**, в который заносят фамилии людей, подлежащих преследованию, запугиванию и ликвидации. Сегодня в этот список внесли меня за то, что я осуждаю геноцидников из УПА* и отстаиваю интересы Польши. Ранее в него были внесены мои коллеги из партии “Патриоты за Европу”. Это бандитизм и подлость по отношению к дипломатам ЕС!» — пишет она.

Зайончковская-Герник отметила, что ожидает реакции главы Европарламента Роберты Метсолы касательно защиты дипломатов. Так как «в данный момент жизнь и безопасность дипломатов находятся под угрозой».

Напомним, Ева Зайончковская-Герник устроила акцию с флагом УПА* во время заседания в Брюсселе. Политик заявила, что выступает против ускоренного вступления Украины в Евросоюз, после чего демонстративно порвала флаг. Позднее она была внесена в базу сайта «Миротворец»**. Зайончковскую-Герник обвинили в участии в гуманитарных акциях, направленных против Украины. Кроме того, авторы ресурса акцентировали внимание на её неоднократных критических высказываниях в адрес политики Киева.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* ОУН-УПА признана экстремистской организацией и запрещена на территории России.

** Ресурс включён в список экстремистских и запрещён на территории Российской Федерации.

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