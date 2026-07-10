Мбаппе впервые за пять лет не забил пенальти за Францию после 15 успешных попыток подряд

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе не реализовал пенальти в матче ¼ финала чемпионата мира — 2026 с командой Марокко.
Игрок промахнулся с точки на 28-й минуте: удар парировал вратарь Яссин Буну. Стоит отметить, что француз сам заработал пенальти. Его сбили в штрафной марокканцев.
До этого 27-летний Мбаппе забил 15 ударов с точки подряд за команду — с учётом пенальти в игровое время и в послематчевых сериях.
Предыдущий промах игрока произошёл в серии пенальти со Швейцарией в ⅛ финала Евро-2020 (3:3, 4:5).
Ранее сообщалось, что Мбаппе пригрозили экстрадицией в Парагвай, если он не откажется от своих слов в адрес сенатора.