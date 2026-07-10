Сержант Белов спас жизни трем раненым военнослужащим

«Во время выполнения боевой задачи противник нанес артиллерийский удар по позиции, где нес службу сержант Белов. В результате удара было ранено три российских военнослужащих. Не дожидаясь завершения обстрела украинских боевиков, проявляя самоотверженность, Андрей направился на помощь раненым товарищам. Эвакуировав пострадавших в безопасное место, он оказал им первую медицинскую помощь, обеспечив стабильное состояние раненых до прибытия группы эвакуации», — говорится в сообщении.