Сержант Белов спас жизни трем раненым военнослужащим

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сержант Андрей Белов оказал первую медицинскую помощь трем раненым военнослужащим и эвакуировал их в безопасное место, что позволило сохранить жизни бойцам. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Во время выполнения боевой задачи противник нанес артиллерийский удар по позиции, где нес службу сержант Белов. В результате удара было ранено три российских военнослужащих. Не дожидаясь завершения обстрела украинских боевиков, проявляя самоотверженность, Андрей направился на помощь раненым товарищам. Эвакуировав пострадавших в безопасное место, он оказал им первую медицинскую помощь, обеспечив стабильное состояние раненых до прибытия группы эвакуации», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в ходе проведения специальной военной операции Белов выполняет боевые задачи в должности стрелка. «Действуя в составе группы охраны, Андрей выполнял задачу по охране и обороне по охране позиций своего подразделения», — добавили в Минобороны РФ.
Как подчеркнули в военном ведомстве, благодаря самоотверженным действиям сержанта Белова удалось сохранить жизни раненым военнослужащим.