Российский стрелок с фланга уничтожил пулеметную позицию ВСУ

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных Сил Алексей Ибрямов в ходе одного из эпизодов спецоперации с фланга обошел пулеметную позицию ВСУ, мешавшую продвижению российских штурмовиков, и уничтожил ее самодельным взрывным устройством, сообщили в Минобороны РФ.