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Российский стрелок с фланга уничтожил пулеметную позицию ВСУ

Рядовой Ибрямов с помощью СВУ уничтожил украинский пулеметный расчет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Рядовой российских Вооруженных Сил Алексей Ибрямов в ходе одного из эпизодов спецоперации с фланга обошел пулеметную позицию ВСУ, мешавшую продвижению российских штурмовиков, и уничтожил ее самодельным взрывным устройством, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, стрелок-гранатометчик Ибрямов действовал в составе штурмовой группы, которой была поставлена задача по захвату вражеских позиций. В ходе наступательных действий продвижение группы было остановлено шквальным пулеметным огнем противника.

«Алексей, используя особенности городской застройки, обошел пулеметную позицию с фланга и применив самодельное взрывное устройство уничтожил пулеметную точку вместе с расчетом, создав благоприятные условия для продолжения наступления», — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря мужеству и профессионализму рядового боевая задача была выполнена без потерь среди личного состава группы.