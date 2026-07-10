Под Киевом сотрудники ТЦК мобилизовали водителя фуры в одних трусах

Под Киевом сотрудники ТЦК мобилизовали водителя грузового автомобиля, находившегося в кабине лишь в нижнем белье, сообщает издание «Страна».
По словам очевидцев, у водителя имелись документы, подтверждающие его освобождение от мобилизации, однако ему не предоставили возможности их предъявить. Кроме того, свидетели информируют о пропаже из кабины автомобиля суммы в размере 37 000 гривен.
На кадрах, обнародованных в сети, видно, как двое представителей центра комплектования залили водителя перцовым спреем, после чего попытались извлечь его из кабины через окно. В конечном итоге мужчина открыл дверь и, несмотря на свои протесты, был мобилизован.
Ранее сообщалось, что во Львове задержали 23-летнего местного жителя, который, предположительно, участвовал в масштабном конфликте с сотрудниками ТЦК и напал на полицейского.