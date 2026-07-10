Новости СВО 10 июля: ВС РФ штурмуют Красный Лиман и выходят к Северскому Донцу, ВСУ бегут из-под Харькова, Зеленскому грозят депортацией в ЕС

— Противник на текущий момент уже логистически себя обеспечить никак не может. Всё, что они используют на данный момент, — это НРТК, и бывает подвоз с «птиц». Но штурмовые группы рассредоточены таким образом, что не позволяют им с неба получить провизию и боеприпасы для ведения боевых действий, — рассказал командир батальона 36-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Скорпион.