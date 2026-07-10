Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перспектива дальнейшей поддержки Западом Киева сомнительна, заявили в МИД

МИД: перспектива дальнейшей поддержки Киева странами Запада выглядит сомнительно.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Перспектива дальнейшей поддержки Киева выглядит сомнительно в свете признания странами Запада исчерпания своих возможностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Перспектива дальнейшей поддержки киевского режима выглядит сомнительно в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его “друзей” из Италии, Нидерландов, Болгарии, откровенно признавшихся в исчерпании собственных возможностей», — говорится в ее комментарии на сайте министерства.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше