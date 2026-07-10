Перспектива дальнейшей поддержки Западом Киева сомнительна, заявили в МИД

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Перспектива дальнейшей поддержки Киева выглядит сомнительно в свете признания странами Запада исчерпания своих возможностей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Перспектива дальнейшей поддержки киевского режима выглядит сомнительно в свете недавно прозвучавших скептических заявлений его “друзей” из Италии, Нидерландов, Болгарии, откровенно признавшихся в исчерпании собственных возможностей», — говорится в ее комментарии на сайте министерства.
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