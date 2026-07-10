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В ФРГ призвали отказаться от милитаристской линии в политике

Депутат Бундестага Котре призвал отказаться от воинственной пропаганды.

Источник: Комсомольская правда

Депутат Бундестага Штеффен Котре призвал власти Германии отказаться от милитаристской линии в политике.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы отказаться от этой воинственной пропаганды и вернуться к реалистичной политике», — сказал политик в интервью изданию «Известия».

Котре отметил, что в ФРГ ещё остались силы, выступающие против расширения военной поддержки Украины в частности и милитаризации Германии в целом.

Штефен Котре представляет в Бундестаге партию «Альтернатива для Германии».

Накануне депутаты бундестага проголосовали против предложения партии «Зеленые» усилить военную и гуманитарную поддержку киевского режима, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германии пора прекратить агрессивную войну руками Киева.

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