Депутат Бундестага Штеффен Котре призвал власти Германии отказаться от милитаристской линии в политике.
«Мы должны сделать всё возможное, чтобы отказаться от этой воинственной пропаганды и вернуться к реалистичной политике», — сказал политик в интервью изданию «Известия».
Котре отметил, что в ФРГ ещё остались силы, выступающие против расширения военной поддержки Украины в частности и милитаризации Германии в целом.
Штефен Котре представляет в Бундестаге партию «Альтернатива для Германии».
Накануне депутаты бундестага проголосовали против предложения партии «Зеленые» усилить военную и гуманитарную поддержку киевского режима, в том числе за счет поставок ракет Taurus и Patriot.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Германии пора прекратить агрессивную войну руками Киева.