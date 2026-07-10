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ВСУ сознательно «охотятся» на рейсовые автобусы, заявила Захарова

Захарова: ВСУ намеренно охотятся на пассажирские и рейсовые автобусы.

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. В последнее время ВСУ сознательно «охотятся» на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В последнее время ВСУ сознательно “охотятся” на рейсовые и пассажирские автобусы, подвергая их дроновым атакам», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ.

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