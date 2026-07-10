CNN узнал о попытках Пакистана и Катара возобновить переговоры между США и Ираном

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который должен был стать основой для переговоров о завершении конфликта. 8 июля Дональд Трамп заявил, что действовавший с начала апреля режим прекращения огня больше не действует. Американская сторона сообщала об ударах по объектам в Иране. Иранская сторона заявляла об атаках на военные базы США в странах Персидского залива.