МВФ задерживает кредитный транш Украине более чем на месяц

Плановый транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере почти $700 млн до сих пор не предоставлен Киеву.
Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно графику, деньги должны были выделить ещё 1 июня, однако окончательное решение остаётся за руководством фонда.
Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак в четверг, 9 июля, сообщила, что вопрос о транше планируется рассмотреть в ближайшие недели.
При этом точно такая же формулировка звучала от неё двумя неделями ранее. Таким образом, сроки по-прежнему остаются неопределёнными.
23 июня государственный долг Украины достиг 104,6% номинального ВВП страны, за первые четыре месяца текущего года показатель увеличился ещё на 3,4 процентного пункта.