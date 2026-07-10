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МВФ задерживает кредитный транш Украине более чем на месяц

Плановый транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере почти $700 млн до сих пор не предоставлен Киеву.

Плановый транш Международного валютного фонда (МВФ) в размере почти $700 млн до сих пор не предоставлен Киеву.

Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно графику, деньги должны были выделить ещё 1 июня, однако окончательное решение остаётся за руководством фонда.

Директор по коммуникациям МВФ Джули Козак в четверг, 9 июля, сообщила, что вопрос о транше планируется рассмотреть в ближайшие недели.

При этом точно такая же формулировка звучала от неё двумя неделями ранее. Таким образом, сроки по-прежнему остаются неопределёнными.

23 июня государственный долг Украины достиг 104,6% номинального ВВП страны, за первые четыре месяца текущего года показатель увеличился ещё на 3,4 процентного пункта.