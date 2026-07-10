Желал Овечкину остаться без ног, теперь едет на фронт: чем знаменит мобилизованный в ВСУ хоккеист

Помимо Безуглого и Захарченко, в списке мобилизованных значатся защитник Богдан Поддубный и нападающий Юрий Мироненко. Если первые два хоть как-то засветились в медийном пространстве, то про этих двоих, по сути, сказать нечего. Поддубный — 30-летний уроженец Харькова, в разное время игравший за местное «Динамо» и «Витязь». Мироненко — 25-летний форвард. Ни русофобских выпадов, ни громких интервью за ними не числится — просто два спортсмена, которые оказались не в то время не в том месте.