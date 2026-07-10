Дешам повторил рекорд среди тренеров по числу матчей на ЧМ

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам повторил рекорд среди тренеров по числу матчей на чемпионатах мира.
В настоящий момент его команда играет против команды Марокко в рамках ¼ финала чемпионата мира — 2026. Счёт после первого тайма — 0:0.
Игра стала для главного тренера сборной Франции 25-й на турнире. Дешам сравнялся с Хельмутом Шеном, возглавлявшим сборную ФРГ с 1966 по 1978 год.
В случае выхода Франции в полуфинал Дешам станет абсолютным рекордсменом по этому показателю.
Ранее сообщалось, что Мбаппе впервые за пять лет не забил пенальти за Францию после 15 успешных попыток подряд.
Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.Читать дальше