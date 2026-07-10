В базу «Миротворца» внесли подозреваемых в убийстве Березовской

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Создатели украинского экстремистского сайта «Миротворец» 9 июля внесли в базу данных экс-сотрудника СБУ Виталия Жиковича и офицера Главного управления разведки МО Украины Владислава Реута, подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, предполагаемой исполнительницы покушения на бизнесмена украинского происхождения Вадима Ермолаева. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.
Оба фигурируют в базе ресурса с припиской «организатор и исполнитель заказных убийств».
Экстремистский сайт «Миротворец» создан в 2014 году. Он содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов и политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.