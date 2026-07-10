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Мбаппе забил 20-й мяч в 20-м матче на чемпионате мира

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в матче ¼ финала чемпионата мира — 2026 с командой Марокко.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в матче ¼ финала чемпионата мира — 2026 с командой Марокко.

Француз открыл счёт на 60-й минуте.

Стоит отметить, что в первом тайме Мбаппе не реализовал пенальти. Он впервые за пять лет не забил с точки за Францию после 15 успешных попыток подряд.

Игрок также проводит 20-й матч на чемпионатах мира. Теперь в его активе 20 голов на мундиалях. Он занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории турнира, уступая лишь Лионелю Месси (21 мяч).

Ранее сообщалось, что Дидье Дешам повторил рекорд среди тренеров по числу матчей на ЧМ.

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